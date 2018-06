Heidelberg. (pri/rl) Gegen 15.45 Uhr ereignete sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Grenzhöfer Straße in den Grenzhöfer Weg ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Ein Honda-Fahrer war auf dem Grenzhöfer Weg in Richtung Plankstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Grenzhöfer Straße abbiegen.

Hier war ein Lastwagen bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren, sodass der Verkehr kurz zum Stehen kam. Als der Honda-Fahrer zurücksetzte, um die Kreuzung freizuhalten, stieß er mit einem 21-jährigen Radfahrer zusammen, der im selben Moment hinter ihm die Straße überqueren und auf einen Feldweg fahren wollte.

Der 21-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Auto sowie am Fahrrad entstand rund 1000 Euro Sachschaden.