Heidelberg. (pol/lyd) Am Samstagabend gegen 23 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schurmanstraße/Thibautstraße im Stadtteil Bergheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und zwei Fußgängern. Ein 25-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Schurmanstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Thibautstraße übersah er ein Ehepaar und kollidiert mit diesem. Der 72-jährige Mann wurde hierbei schwer verletzt, seine 63-jährige Frau leicht. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.