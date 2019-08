Heidelberg. (pol/mare) Am Freitag gegen 8.50 Uhr stürzte ein 45-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Kurfürsten-Anlage/Mittermaierstraße am Hauptbahnhof und verletzte sich leicht. Das berichtet die Polizei.

Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Ford Galaxy auf der Lessingstraße und wollte links in die Kurfürsten-Anlage abbiegen. Dabei kam der 45-Jährige mit seinem Rennrad aus der Mittermaierstraße und wollte geradeaus in Richtung Lessingstraße fahren.

Der Radfahrer versuchte noch, eine Kollision mit dem Ford zu verhindern. Das gelang - aber er verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Rad des 45-Jährigen.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 0621/1744140 melden.