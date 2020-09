Heidelberg. (pol/kaf) Bürger sensibilisieren und so Taschendieben keine Chance lassen - das war das Ziel einer Präventionsmaßnahme der Polizei am Donnerstagnachmittag in Heidelberg. Im Rahmen der Partnerschaft "Sicher in Heidelberg" lag laut Polizei ein Schwerpunkt der Aktion in der Altstadt und rund um den Bismarckplatz auf dem Präventionsprojekt "Gelbe Hand". Hierbei agieren zivil gekleidete Polizeibeamte wie mutmaßliche Täter. Doch statt etwas aus einer geöffneten Tasche herauszunehmen, wird eine "gelbe Hand" in die Tasche hineingelegt. Polizeibeamte in Uniform sprechen die betroffene Person kurz danach an und weisen sie auf die "gelbe Hand" hin. Ziel ist, potenzielle Betroffene von Taschendiebstahl auf ihre Unachtsamkeit aufmerksam zu machen und dadurch einen nachhaltigen Lerneffekt zu erzielen.

Insgesamt wurden am Donnerstag 29 Präventionsflyer in der Altstadt im Bereich der Fußgängerzone, in Geschäften, auf dem Wochenmarkt und auch am Hauptbahnhof sowie im ÖPNV unbemerkt platziert und entsprechende Bürgergespräche geführt. An den Maßnahmen waren Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Mannheim und Polizeibeamte der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal beteiligt. Die Aktion, bei der Beamte in Zivil und in Uniform eingesetzt waren, stieß laut Polizei in der Bevölkerung auf durchwegs positive Resonanz.