Heidelberg. (pol/rl) Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Montagmorgen kurz vor 2 Uhr in der Römerstraße. Ein Elternpaar war gerade mit ihrem offensichtlich akut erkrankten 16 Monate alten Mädchen auf dem Weg ins Krankenhaus, als sie in eine Kontrollstelle des Polizeireviers Heidelberg-Mitte kamen.

Als die Eltern den Beamten ihre Notlage schilderten, boten die Beamten ihre Hilfe an und begleiteten die Familie mit Blaulicht und Sondersignal in die Kinderklinik. Über das Führungs- und Lagezentrum wurde die Klinik vorab informiert, sodass die kleine Patientin beim Eintreffen bereits von einem Kinderarzt erwartet wurde.

Nach dem Einsatz veröffentlichte die Polizei nicht nur einen Einsatzbericht, sondern auch ein "Einsatz-Gedicht", dass sich an Goethes "Erlkönig"-Ballade anlehnt, aber im Gegensatz zur klassischen Vorlage ein gutes Ende nimmt.