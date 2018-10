Heidelberg. (pol/van) Nach einem mutmaßlichen Enkeltrick sucht die Polizei derzeit nach dem Opfer sowie zwei Männern. Nach Angaben einer Zeugin sprachen die beiden Männer am Freitag gegen 12 Uhr in der Schwetzinger Straße, gegenüber eines Fitnessstudios, eine ältere Frau an. Offenbar hat die Dame den Unbekannten ihr Sparbuch ausgehändigt. Nach der Übergabe stieg sie mit den Unbekannten in einen Audi. Sie fuhren in Richtung Stadtmitte davon.

Die Zeugin beschrieb die Männer wie folgt: beide circa 25 Jahre alt, einer hatte dunkle Haare und trug ein weißes Hemd. Sie machten auf die Zeugin einen sehr gepflegten Eindruck.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/34180.