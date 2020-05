Heidelberg. (pol/mün) Diebstahl, gefährliche Körperverletzung und Nötigung - wegen dieser 3 Vorwürfe sitzt jetzt ein 51 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er soll am Samstag Kupferrohre bei einem Unternehmen im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen gestohlen haben - aber ein Mitarbeiter der Sanitärfirma kam ihm in die Quere.

Der Tatverdächtige soll gegen 15.20 Uhr von einem Lagerplatz der Sanitärfirma in der Peterstaler Straße mehrere Kupferrohre gestohlen und in sein Auto eingeladen haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet und aufgefordert, die Rohre wieder auszuladen und zurückzubringen.

Stattdessen sei der 51-Jährige in sein Auto eingestiegen und davongefahren. Dabei soll er dem Mitarbeiter mit dem Auto über den Fuß gefahren sein.

Der Angestellte des Sanitärunternehmens ließ sich aber nicht abschütteln und ihm gelang es, in das fahrende Auto einzusteigen. Weil der Mann am Steuer nicht anhalten wollte, zog er einfach die Handbremse. Weil das nichts brachte, griff er in die Schaltung und nahm den Gang heraus, heißt es in dem Bericht. Als das Fahrzeug seine Fahrt daraufhin verlangsamte, verließ der Mitarbeiter das Auto und verständigte die Polizei.

Eine Polizeistreife konnte das flüchtige Fahrzeug wenig später in der Ziegelhäuser Landstraße, Höhe Alte Brücke, ausmachen und stoppen. Dort wurde der mutmaßliche Dieb auch festgenommen.