Heidelberg. (pol/mün) Am Dienstagmorgen kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen jungen Mann, der auf einem E-Scooter in der Rohrbacher Straße in Fahrtrichtung Heidelberg-Südstadt unterwegs war. Bei der Kontrolle des 24-Jährigen fiel den Beamten sofort eine kräftige Alkoholfahne auf, heißt es im Polizeibericht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt daraufhin eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit dieselben Vorschriften und Grenzwerte wie bei Autos und Krafträdern gelten.