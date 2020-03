Heidelberg. (pol/van) Bisher ohne Erfolg blieb eine Fahndung nach einem Ladendieb sowie seinem mutmaßlichen Komplizen. Der Mann soll am Dienstagabend beim Bezahlen in die Kasse einer Lidl-Filiale in der Heinrich-Fuchs-Straße gegriffen haben und anschließend mit Bargeld geflüchtet sein. Ihm folgte ein mutmaßlicher Komplize, der während des Bezahlens hinter ihm stand. Trotz der Verfolgung des Filialleiters, verlor sich die Spur des Langfingers am Kreisverkehr Bürgerstraße/Erlenweg. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Die Höhe der erbeuteten Summe ist noch unbekannt, so die Beamten weiter.

Die Angestellte beschrieb den Dieb folgendermaßen: etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dunkle Haare/Augen, längerer Bart, kräftige Statur. Er trug eine Lederjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Sein mutmaßlicher Komplize dürfte nach Angaben der Beamten das gleiche Alter haben. Er soll etwa 1,85 Meter groß, sportlich und schlank sein sowie dunkle Haare und einen längeren Bart haben. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0.