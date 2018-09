Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) Ein bislang noch nicht ermittelter Lastwagen-Fahrer beschädigte beim Rückwärtsfahren oder Rangieren am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr die Ampel an der Einmündung der Dreikönigstraße in die Neckarstaden. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt.

Ersten Angaben zufolge sollen im Lastwagen zwei Personen gewesen sein, hinter dem Führerhaus befand sich offenbar ein Kran. Angebracht gewesen sein soll ein Kennzeichen mit "KP-". Der Fahrer setzte nach dem Unfall die Fahrt in Richtung Neckargemünd fort.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4140.