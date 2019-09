Heidelberg. (pol/rl) Mit einem aggressiven 34-jährigen Ladendieb hatte die Polizei am Dienstagnachmittag zu tun. Gegen 18 Uhr war der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Pleikartsförster Straße gemeldet worden. Im Markt trafen die Beamten nur noch einen der beiden Diebe an.

Die Mitarbeiter gaben an, dass der 34-Jährige ihnen gegenüber auch noch aggressiv und beleidigend geworden sein soll. Als der 34-Jähriger dann auch gegenüber der Polizei aggressiv wurde, führten die Beamten ihn vor den Lebensmittelmarkt. Hier leistete er Widerstand, beleidigte die Beamten und spuckte um sich.

Die Funkstreife nahm den Georgier mit auf das Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.