Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Fritz-Frey-Straße in die Dossenheimer Landstraße kam es Mittwochabend gegen 18.45 Uhr. Laut Polizeibericht soll ein Ford-Fahrer bei roter Ampel von der Fritz-Frey-Straße nach links Richtung Dossenheim abgebogen sein. Dabei kollidierte er mit einem Mazda, der von der Dossenheimer Landstraße nach links in die Fritz-Frey-Straße einbog.

Bei dem Unfall entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.