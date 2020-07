Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/gin) In der Postbankfiliale in der Dossenheimer Landstraße verwickelten zwei Männer am Donnerstagabend zwei Angestellte in ein Gespräch und baten darum, einen 50-Euro-Schein zu wechseln.

Den Angestellten wurde laut Polizei vorgegaukelt, dass die Männer 50-Euro-Scheine mit bestimmten Seriennummern sammeln würden. Als einem der beiden schließlich sämtliche vorhandenen 50-Euro-Scheine zur Ansicht in die Hand gegeben wurden, schaffte er es unbemerkt, insgesamt 400 Euro zu entwenden. Dies fiel jedoch erst beim Kassensturz nach Ladenschluss auf.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.