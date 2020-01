Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Vom Friedhof in Handschuhsheim ist wohl in der Nacht zu Dienstag Buntmetall gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit.

Am Dienstagmorgen jedenfalls wurde festgestellt, dass an der Friedhofskapelle Buntmetall entwendet worden war. Unbekannte hatten in zurückliegender Zeit etwa drei Meter lange Regenfallrohre und ein Teilstück eines Blitzableiters aus Kupfer abgeschnitten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.