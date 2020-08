Heidelberg. (pol/mare) Nach dem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer ist ein Fußgänger am Dienstagmorgen in Heidelberg einfach abgehauen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 10 Uhr war demnach ein 69-jähriger Radfahrer in der Sophienstraße unterwegs. Auf Höhe der Postbankfiliale in Richtung Adenauerplatz wollte er links an einem auf dem Radweg laufenden Mann vorbeifahren, als dieser plötzlich einen Schritt nach links machte. Radfahrer und Fußgänger stießen zusammen, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fußgänger ging einfach unbeirrt weiter. Beschreiben konnte der 69-Jährige den Fußgänger nicht.

Daher sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 zu melden.