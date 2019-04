Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Frontalzusammenstoß zweiter Autos kam es am Iqbal-Ufer am Dienstagmittag. Gegen 12.20 Uhr war ein 22-jähriger Citroen-Fahrer in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Kurz vor der Ernst-Walz-Brücke wollte er nach links in die Vangerowstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Renault, sodass beide Autos frontal zusammenstießen.

Die 62-jährige Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.