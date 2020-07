Heidelberg. (pol/mare) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn kam es am frühen Montagmorgen in der Heidelberger Südstadt. Das meldet die Polizei.

Eine Straßenbahn der Linie 23 war kurz nach fünf Uhr in der Rohrbacher Straße in Richtung Leimen unterwegs. Ein 31-jähriger Fahrradfahrer fuhr in gleicher Richtung neben der Straßenbahn und kam aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Straßenbahn. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Bei der Befragung des 31-Jährigen bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille. Die weiteren Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.