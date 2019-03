Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/van) Bereits am Mittwoch, den 6. März, wurde eine 55-Jährige auf dem Parkplatz eines Gartenmarktes in der Eppelheimer Straße auf einen onanierenden Mann aufmerksam. Wie die Polizei berichtet, kniete der Unbekannte gegen 17.10 Uhr in der Bepflanzung nahe den Einkaufswägen und masturbierte dabei.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 16 bis 20 Jahre alt, hellbraune Hautfarbe, dunkle, glatte Haare, bekleidet mit einer Jeans und einer dunklen Jacke.

Der Mann soll in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein, die ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt sein, einen dunklen Teint und dunkle, leichte, graue Haare haben soll.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 der Kriminalpolizei Heidelberg.