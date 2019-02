Heidelberg. (pol/sdm) In das in der "Speyrer Schnauz" wurde am Samstagmorgen eingebrochen. Die Polizei berichtet, dass sie um kurz nach 6 Uhr von einer Zeugin informiert wurde. Die Täter sollen die Scheibe der Eingangstüre mit einem Stein eingeworfen haben und sind so in das Innere gelangt. Sie entnahmen aus einer Spendenbox etwa 200 Euro Bargeld und verließen anschließend die Räumlichkeiten.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nach Zeugen. Die sollen sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 melden.