Heidelberg. (pol/van) Auf Apotheken in den Stadtteilen Altstadt und Bergheim sowie auf weitere Geschäfte im Stadtgebiet hatten es am Wochenende Unbekannte abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Erfolgreich waren die Langfinger in Bergheim. Hier machten sie sich bei zwei Apotheken an den Glasschiebetüren zu schaffen und drangen in die Gebäude in der Sofien- und Rohrbacher Straße. Die Täter öffneten laut den Beamten Schränke und Behältnisse und durchsuchten sie. Offenbar hatten es die Einbrecher in der Rohrbacher Straße nur auf Bargeld abgesehen: Sie erbeuteten einen geringen Münzgeldbetrag, Medikamente sollen nicht mitgenommen worden sein.

In der Hauptstraße blieb es lediglich bei einem Einbruchsversuch. Am Montagmorgen bemerkten die Besitzer die Einbrüche. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Auch ein Schreibwarengeschäft in der Ladenburger Straße, ein Restaurant in der Poststraße, ein Geschenkartikelgeschäft sowie ein Brillenfachgeschäft in der Hauptstraße waren am Wochenende Ziele von Einbrechern. Bei einem weiteren Optiker in der Poststraße versuchten die Langfinger ihr Glück, scheiterten jedoch.

Zugang hatten sich die Täter über die aufgehebelten Glaseingangstüren verschafft bzw. in einem Fall indem sie die Glasscheibe mit einem Pflasterstein einschlugen. Gestohlen wurden nach Angaben der Polizei diverse Utensilien, Bargeld, Briefmarken, ein MacBook und über zwei dutzend Brillengestelle. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich ersten Angaben zufolge auf über 7000 Euro belaufen. Bemerkt wurden die Einbrüche am Montagmorgen durch Angestellte.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern derzeit noch an. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700.