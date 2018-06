Heidelberg. (pol/red) Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 14 Uhr und Donnerstag 5 Uhr in eine Metzgerei in der Schwetzinger Straße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, stiegen ein, durchwühlten das Büro und ließen den Laptop sowie Wechselgeld aus einer Kasse in bislang nicht bekannter Höhe mitgehen.

Ob weitere Utensilien gestohlen wurden, ist nicht bekannt. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu kontaktieren.