Heidelberg. (pol/rl) Ein Vinylplatten-Liebhaber brach in eine Wohnung in der Lessingstraße ein. Laut Polizei soll der Täter zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen zugeschlagen haben. Über die Musikrichtung der Platten lagen den Ermittler keine Erkenntnisse vor.

Neben der Schallplattensammlung erbeutete er auch die Schlagbohrmaschine der Bewohners. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 entgegen.