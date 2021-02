Heidelberg. (pol/rl) Drei Müllcontainer in der Nähe des Studentenwohnheimes INF 662 gingen am Samstagnachmittag in Flammen auf. Die brennenden Mülltonnen mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern wurden gegen 17.15 Uhr gemeldet.

Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, ohne dass weiterer Schaden entstanden war. Die Brandursache ist unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.