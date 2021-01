Heidelberg. (pri/rl) Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos kam es am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße B535.

Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 33-jähriger Nissan-Qashqai-Fahrer an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen von der Autobahn A5 ab. Als er auf der Speyerer Straße/B535 nach rechts in Richtung Boxberg/Emmertsgrund abbog, sah er zu spät, dass der Verkehr auf der Bundesstraße stockte und fuhr auf den stehenden Opel Astra eines 57-Jährigen auf. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Tesla geschoben.

Bei dem Unfall wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Es entstand rund 18.000 Euro Schaden.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während der Unfallaufnahme kam es an der Unfallstelle bis 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Emmertsgrund/Boxberg.