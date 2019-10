Heidelberg. (pol/mare) Ungebetene Gäste haben in der Nacht zu Montag eine Bildungseinrichtung am Bahnbetriebswerk in der Bahnstadt heimgesucht. Das teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten warfen die Täter zwischen 19.30 und 4.50 Uhr eine Fensterscheibe ein und kamen so ins Innere. Sie durchsuchten die komplette Werkstatt und stahlen etliche Maschinen.

Nachdem sie auf dem Gelände noch mehrere Container aufgehebelt hatten und teilweise durchsuchten, ließen sie aus der Werkstatt den Schlüssel eines Kleintransporters mitgehen, um mit diesem die Beute abzutransportieren.

Sie luden das Diebesgut in den Transporter ein und fuhren dann an die nahen Bahngleise unterhalb der Haltestelle "Ochsenkopf", wo sie das Fahrzeug abstellen mussten. Die gestohlenen Maschinen haben die Diebe dann weitertransportiert. Wie, das ist nicht bekannt. Der Kleintransporter wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06221/991700 zu melden.