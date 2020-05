Heidelberg. (pr/mare) In einer Notunterkunft für Obdachlose am Bahnbetriebswerk ist es am Dienstagabend zu einem Zimmerbrand gekommen. Laut Polizei brach das Feuer gegen 21.15 Uhr aus.

Der 62-jährige Bewohner des Zimmers konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Durch die starke Rauchentwicklung war acht Personen in den angrenzenden Wohnbereichen der Rettungsweg abgeschnitten.

Sechs der acht Personen konnten sich selbständig auf ein Vordach retten und warteten dort in einem sicheren Bereich auf die Rettung durch die Feuerwehr. Zwei Personen mussten durch die Feuerwehr mittels tragbarer Leiter gerettet werden. Verletzte gab es keine.

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand schnell und suchte anschließend noch nach Glutnestern. Das Gebäude war aber so verraucht, dass die Bewohner vorerst in einer anderen Unterkunft untergebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.