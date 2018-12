Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall auf dem Boxberg kam es am späten Sonntagabend. Das meldete die Polizei am Montagvormittag. Gegen 22.50 Uhr war ein 32-jähriger Fahrer talwärts gefahren. In einer Rechtskurve kam sein Wagen nach links von der Fahrbahn ab und krachte in ein dortiges Brückengeländer. Danach fuhr der Mann mit dem stark beschädigten Auto weiter.

Da der Wagen beim Aufprall das vordere Kennzeichen verloren hatte, fand die Polizei schnell die Adresse des Fahrers heraus und traf ihn zu Hause an. Das beschädigte Auto hatte er bereits zu einer Werkstatt in der Weststadt gefahren.

An dem Wagen entstand etwa 5000 Euro Sachschaden. Wieviel Schaden am Geländer entstand, ist noch unklar. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ermittelt.