Heidelberg. (pol/rl) Verletzt wurde eine 46-jährige Toyota-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwoch gegen 20 Uhr an der Einmündung der Emil-Maier-Straße in die Vangerowstraße. Beim Rechtsabbiegen kam ein BMW-Fahrer von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit der ordnungsgemäß fahrenden Toyota-Fahrerin.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 8000 Euro. Der BMW-Fahrer sieht einer Anzeige entgegen.