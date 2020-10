Heidelberg. (pol/ahn) Eine Geldkassette mit Bargeld hat am Montagmorgen ein bislang Unbekannter aus einem Einkaufsmarkt in Heidelberg gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter gegen 6.45 Uhr kurz vor der offiziellen Öffnungszeit den Laden in der Rheinstraße an der Ecke zur Römerstraße. Dort klaute er aus dem Kassenbereich die Geldkassette. In dieser befand sich ein geringer Geldbetrag, der überwiegend aus Wechselgeld bestand.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, Dreitagebart, dunkle Kleidung, schwarze Schuhe mit heller Sohle, schwarzer Mundschutz. Der Unbekannte hatte braune, glatte Haare, die an den Seiten kurz rasiert und am Hinterkopf zu einem Zopf zusammengebunden waren.

Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 in Verbindung.