Heidelberg-Altstadt. (pol/sdm) In der Heidelberger Altstadt ist ein Fahrradfahrer gestürzt. Die Polizei berichtet, dass ein 24-Jähriger am Freitag um kurz vor 2 Uhr in der Plöck in Richtung Sofienstraße unterwegs war. Während dem Radeln unterhielt er sich mit einem Freund, der auf einem Longboard neben ihm herfuhr. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Radler plötzlich zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn.

Dabei zog er sich Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde zu Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.