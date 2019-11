Heidelberg-Altstadt. (pol/van) Unbekannte haben in der Sporthalle eines Gymnasiums in den "Neckarstaden" ihr Unwesen getrieben, wie die Polizei berichtet.

In der Zeit von Sonntag, 0 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, verschafften der oder die Täter Zugang zur Sporthalle. In einer der Umkleidekabinen setzten die Vandalen zunächst einen Föhn in Brand, löschten diesen aber anschließend wieder mit einem Feuerlöscher.

Nachdem sie in der Kabine noch die Wände mit Farbe beschmiert hatten, suchten sie eine zweite Umkleide auf und rissen dort einen weiteren Föhn von der Wand. Im Anschluss versprühten sie den gesamten Inhalt des Feuerlöschers in mehreren Kabinen sowie im Flurbereich und machten sich danach aus dem Staub, wie die Beamten weiter mitteilen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700.