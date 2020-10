Heidelberg. (pol/mün) Tödliche Verletzungen erlitt ein 77-jähriger Fahrer eines Pedelecs bei einem Unfall am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr in Kirchheim. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war der Fahrer in der Häuselgasse gestürzt. Dabei sei kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen.

Der Senior prallte mit dem Kopf auf den Boden und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Notarzt konnte den Mann nicht mehr reanimieren.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.