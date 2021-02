Heidelberg. (pol/make) Eine 75-jährige Frau ist am Dienstag gegen 10 Uhr Opfer eines Geldwechsel-Trickdiebstahls geworden. Laut Polizeiangaben sprach der Täter das Opfer in der Marktstraße an und bat die Frau darum, einen kleinen Geldbetrag zu wechseln.

Als die 75-Jährige ihre Geldbörse aus der Tasche zog und dem Täter das gewünschte Geld wechselte, entnahm dieser unbemerkt mehrere Hundert Euro Scheingeld aus dem Geldbeutel. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst zu Hause und verständigte die Polizei.

Der Täter soll männlich, etwa 50 Jahre alt und etwa 175 Meter groß gewesen sein. Darüber hinaus trug er dunkle Kleidung, eine dunkle Kappe sowie einen dunklen Mundschutz mit buntem Aufdruck.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.