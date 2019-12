Zwei Unbekannte stahlen am Mittwoch zwei Parfumflaschen in einem Drogeriemarkt in Sinsheim. Die Parfumflaschen konnte der Ladendetektiv sicherstellen. Die Täter konnten jedoch flüchten. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Heidelberg. (pol/mare) Ein notorischer Ladendieb ist der Polizei ins Netz gegangen. Er wanderte hinter Gitter, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Der 33-Jährige steht in Verdacht, sechs Mal in verschiedenen Kaufhäusern, Lebensmittelgeschäften und Tankstellen geklaut zu haben.

So soll er am Samstag, 7. Dezember, gegen 18 Uhr in einer Filiale eines Lebensmitteldiscounters in der Kurfürstenanlage drei Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug entwendet haben. Hierbei wurde er von einem Detektiv beobachtet und schließlich der Polizei übergeben. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass er darüber hinaus bei fünf weiteren Ladendiebstählen in Lebensmittelmärkten, Tankstellen und Bekleidungsgeschäften in Heidelberg teilweise zusammen mit einem Komplizen Lebensmittel sowie Kleider gestohlen haben soll.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er wurde noch am Sonntagnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.