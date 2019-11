Heidelberg-Hasenleiser. (pol/mün) Ein 28 Jahre alter Arbeiter wurde am Donnerstag mit schweren Verletzungen von einem Hubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Er wurde am Nachmittag bei einem Unfall auf einer Baustelle im Hasenleiser schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei geriet der Mann bei Abrissarbeiten mit seinem Fuß die Ketten eines Baggers und wurde eingeklemmt. Hierdurch erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen am Fuß. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen der Polizei keine weiteren Informationen vor.

Auch die Ursache für den Unfall ist noch nicht klar. Die weiteren Ermittlungen von Gewerbeaufsichtsamt und Verkehrskommissariat Heidelberg dauern an.