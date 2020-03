Heidelberg. (pol/van) Vermutlich, weil sein Fahrzeug getuned war, ist ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad am Samstagmorgen vor der Polizei geflüchtet.

Wie die Beamten berichten, war der Kawasaki-Fahrer in eine Kontrolle in der Vangerowstraße geraten. Der 18-Jährige flüchtete schließlich über mehrere Straßen in Bergheim und anschließend über die Ernst-Walz-Brücke, wo er auf etwa 130 Kilometer pro Stunde beschleunigte. Dabei soll er mehrfach das Rotlicht verschiedener Ampeln und andere Vorfahrtsregelungen missachtet haben.

Die weitere Fahrt führte über den Stadtteil Handschuhsheim über den Wieblinger Weg ins Feldgebiet in Richtung der dortigen Kläranlage. Als der Fahrer in einen unbefestigten Feldweg abbog, kam er auf dem aufgeweichten Boden zu Fall, stürzte zu Boden, blieb aber unverletzt, so die Polizei weiter. Der 18-Jährige wurde festgenommen und das Motorrad sichergestellt. Seinen Führerschein musste der 18-Jährige abgeben.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.