Heidelberg. (pol/rl) Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Dienstag, 11. Juli, gegen 11 Uhr auf dem Friedhof im Heuauerweg im Stadtteil Kirchheim. Ein 27-Jähriger sprach dort eine 68-jährige Frau an, die gerade ein Grab goss. Der Gambier nahm ihr die Wasserkanne aus der Hand, um das Grab zu gießen. Als die Frau danach zum Wasserholen ging, ließ sie ihre Handtasche zurück.

Als sie zurückkam sah sie, wie der 27-Jährige ihren Geldbeutel aus der Tasche nahm und wegrannte. Die Frau rief um Hilfe, woraufhin der Friedhofsgärtner kam und den Dieb abfing. Er hielt den Mann fest und verständigte die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen, gab der 27-Jährige der Frau den Geldbeutel wieder zurück.

Als die Polizeibeamten den Mann durchsuchten, fanden sie bei ihm den Autoschlüssel der Frau und einige andere Gegenstände: darunter ein MacBook, eine Armbanduhr der Marke Belacci und ein Armband. Einige der Gegenstände hatte der Mann offenbar bei weiteren Diebstählen erbeutet.

Gegen den Mann, der sich zwischenzeitlich auf freiem Fuß befand, wurde am Freitag, 14. Juli, wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls Haftbefehl erlassen. Der Verdächtige wurde am Freitag auf dem Gelände des Patrick Henry Village angetroffen und verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft.