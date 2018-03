Auto übersehen

Weil er ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht beachtete, verursachte am Sonntagabend der Fahrer eines Rover auf der Karlsruher Straße in Rohrbach-Süd einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von 7000 Euro entstand. Der 18-Jährige wollte gegen 23.30 Uhr von der Straße Im Breitspiel kommend nach links auf die Karlsruher Straße einbiegen und räumte einem aus Richtung Leimen kommenden Golf-Fahrer die Vorfahrt. Der Golf-Fahrer verletzte sich leicht.

Brand in der neuen Kinderklinik

Eine unachtsam weggeworfene Zigarette löste am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz im Neuenheimer Feld aus. Offensichtlich hatte ein Raucher seine brennende Kippe in einem Lichtschacht im Innenhof der neuen Kinderklinik entsorgt, wodurch sich Laub entzündete. Der in den Kellerraum der Klinik ziehende Rauch löste den Alarm aus. Der kleine Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Zwei Flaschen Wein gestohlen

Entwendet hat ein Unbekannter zwei Flaschen Wein aus der Auslage eines Weinhandels in der Friedrich-Ebert-Anlage. Der Täter warf in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Stein in das Schaufenster des Geschäfts und stahl die Flaschen im Wert von 50 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 06221 / 991700.

Unfallflucht in Schlierbach

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich bereits am Dienstagabend gegen 20 Uhr ereignete. Ein grünes Auto fuhr auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd. Hierbei kam das Fahrzeug zwischen dem Jägerhaus und der Adlerüberfahrt in Schlierbach auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 51 Jahre alte VW-Fahrerin musste deshalb mit ihrem Caddy nach rechts ausweichen und prallte dabei gegen einen Sandsteinpoller. Das grüne Auto entfernte sich unerlaubt in Richtung Neckargemünd, der Caddy musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 06221 / 991870.

Rohrbach-Süd: 14 Autos zerkratzt

Mindestens 14 Autos, die in der Haberstraße und der Redtenbacherstraße in Rohrbach-Süd geparkt waren, wurden am Samstag zwischen 18 und 23 Uhr von einem Unbekannten zerkratzt. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 8000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 06221 / 34180.

Unfall mit Radler: Wer fuhr bei Grün?

Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Mittermaierstraße in Bergheim. Die 63-Jährige überquerte gegen 16.40 Uhr den Fußgängerüberweg auf Höhe der Alten Eppelheimer Straße in Richtung Stadtmitte, als sie von einem Sprinter erfasst wurde und stürzte. Der Sprinterfahrer musste zuvor im Kreuzungsbereich aufgrund eines Rückstaus anhalten und fuhr in dem Moment los, als die Radfahrerin die Straße querte. Diese wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten behaupten, während der Grünphase gefahren zu sein. Deshalb sucht die Verkehrspolizei nun Zeugen. Hinweise an Telefon: 06221 / 991870.