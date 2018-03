Heidelberg. In den Schrebergärten im Höllenbachweg/Wilde-Rofs-Weg oberhalb der B 3 brannte am Dienstagnacht (14. August) gegen zwei Uhr eine Gartenhütte ab. Die Heidelberger Berufsfeuerwehr hatte das Feuer zwar schnell unter Kontrolle, jedoch konnte sie nicht verhindern, dass die Hütte vollständig herunter brannte. Auch umliegende Bäume wurden schwer beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kripo Heidelberg könnte es sich bei der Ursache des Feuers um Brandstiftung handeln. Zur Sachschadenshöhe können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in der Nähe des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte mit der Kripo Heidelberg unter der Telefonnumer 06221/99-2421 in Verbindung setzen. (pol)