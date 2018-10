Heidelberg. Eine 22-jährige Frau wurde am Sonntagabend gegen 22 Uhr an der Einmündung Gneisenaustraße/Karl-Metz-Straße von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Der Täter versuchte zunächst mehrfach, die junge Frau zu küssen. Als sie daraufhin damit drohte, laut um Hilfe zu schreien, zeigte er ihr ein Messer, das er kurz aus seiner Hosentasche zog. Glücklicherweise bemerkte ein vorbeifahrendes Ehepaar in seinem silbernen Kombi die Notlage der Frau und sprach die 22-Jährige an. Daraufhin flüchtete der Täter, vermutlich in Richtung Bahnhof. Bei dem Aggressor handelte es sich nach der Zeugenaussage des Opfers vermutlich um einen Deutschen, Mitte 40. Er war etwa 1,75 Meter groß, hatte grau meliertes Haar, eine normale Statur und war zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet.

Die Kriminalpolizei Heidelberg sucht Zeugen und bittet insbesondere das unbekannte Ehepaar, das der 22-Jährigen geholfen hat, sich unter Telefon 06221/ 992421 zu melden. (hob)