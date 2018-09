Heidelberg. Sachschaden von 35.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntagabend, 10. Juni, in der Dante-/Lessingstraße. Beim Herausfahren aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Dantestraße achtete ein Heidelberger Mercedes-Fahrer nicht ausreichend auf den Verkehr der Lessingstraße, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines Wieslochers kam. Laut Polizei krachte der Mercedes des Verursachers u.a. auf einen Laternenmasten, so dass das Auto stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Allein hier beträgt der Schaden rund 25.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt; der Wieslocher klagte bei der Unfallaufnahme über leichte Verletzungen, lehnte vor Ort jedoch eine ärztliche Versorgung ab. Der Verursacher, der nicht verletzt wurde, sieht einer Unfallanzeige entgegen. (pol)