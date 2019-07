Von Selma Badawi

Heidelberg. Denkt man an Albert Einstein, Stephen Hawking oder Frieda Kahlo, dann erinnert man sich an herausragende Persönlichkeiten. Dass sie alle ein Leben mit Beeinträchtigung führten, ist heute als biografische Information bekannt - nicht mehr und nicht weniger. Darauf verwies Dr. Barbara Bogner beim Vortragsabend "Leben und Studieren mit Beeinträchtigungen in Heidelberg" am Montag in der alten Pädagogischen Hochschule (PH).

Die Behindertenbeauftragte der Pädagogischen Hochschule erklärte, dass sich die Gesellschaft heute in vielen Bereichen so entwickelt habe, dass möglichst alle Menschen mit Behinderung teilhaben können: So gab es 1988 an den Hochschulen 5,7 Prozent Studierende mit Behinderung. Im Jahre 2016 sind es bereits 11 Prozent gewesen. Dies besagt die aktuelle Studie "Beeinträchtigt studieren - best2", deren Ergebnisse Bogner in ihrem Vortrag vorstellte.

Im Publikum saß Ines Matiz (26). Als Studentin mit Sehbehinderung ist ihr das Thema ein persönliches Anliegen: "Wenn wir Inklusion leben wollen, dann müssen wir auch alle Menschen miteinbeziehen. Dabei geht es um mehr als Rollstuhlrampen." Denn eine Einrichtung ist erst barrierefrei, wenn alle Menschen sie ohne fremde Hilfe nutzen können. Für das Studium an Hochschulen bedeutet das, Bibliotheken, Hörsäle und Lehrmaterial so zu gestalten, dass Menschen mit schlechterer Seh- und Hörfähigkeit nicht benachteiligt werden. Studenten mit psychischen Beeinträchtigungen brauchen vor allem Ruheräume, Flexibilität im Stundenplan und angepasste Prüfungsformate.

Zum Glück gibt es in Heidelberg eine starke Community, die sich für Behinderte im Studium und in anderen Lebenssituationen einsetzt. Für die rund 20.000 betroffenen Menschen in Heidelberg engagieren sich der "Beirat von Menschen mit Behinderungen", der mit Gemeinderat und Stadtverwaltung kooperiert, sowie die "Fachstelle barrierefreies Planen, Wohnen, Bauen".

Zudem setzt sich die Kommunale Behindertenbeauftragte Christina Reiß (50) für eine barrierefreie Stadt ein. Sie hielt den zweiten Vortrag in der PH und klärte über Schwierigkeiten auf, die behinderte Heidelberger Bürger haben. Sprache sei dabei ein wichtiger Punkt. Menschen, die nicht gut Deutsch können oder nicht schreiben oder lesen können, seien extrem benachteiligt. Auch gebe es Handlungsbedarf in der öffentlichen Mobilität: Bisher verfüge die Stadt über kein einziges Taxi, in dem ein Mensch im Rollstuhl sitzend transportiert werden kann. Erst ab Herbst 2019 soll ein Unternehmen dieses Defizit beheben.

Doch Reiß ist optimistisch: Die diesjährigen Literaturtage seien ein wunderbares Beispiel für eine barrierefreie Kulturveranstaltung gewesen und der Bau eines inklusiven Stadtteils in Patrick Henry Village ein Meilenstein in der Stadtentwicklung. Darüber hinaus generiert die Website www.heidelberg.huerdenlos.de Infos zur Barrierefreiheit öffentlicher Einrichtungen und das Portal www.einfach-heidelberg.de liefert Nachrichten in einfacher Sprache aus der Region. Wenn Einstein, Hawking und Kahlo das erleben könnten, würden sie wohl staunen.