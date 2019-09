"Schlecht vorbereitet, nicht glaubwürdig": Die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens üben Kritik am Vortrag des Heidelberger Anwalts Jürgen Behrendt, der das Begehren als unzulässig ansieht (rechts bei der Stellungnahme von Rainer Olbert im Gemeinderat). Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Wie geht es mit der Windkraft in Eberbach weiter, nachdem der Gemeinderat das Bürgerbegehren zum Hebert für unzulässig erklärt hat? Die Vertrauensleute Claudia Kaiser, Lothar Jost und Rainer Olbert warten jetzt erst einmal die Ratssitzung im Oktober ab. Dort soll darüber entschieden werden, ob das Interessebekundungsverfahren wieder aufgenommen wird, mit dem Investoren für den Hebert gefunden werden sollen. Dann soll entschieden werden, wie es weitergeht. "Wir planen nicht, uns im Winterschlaf zu erholen", kündigt Kaiser an. Parallel will zumindest der frühere Stadtjustiziar Jost den Rechtsweg beschreiten und Widerspruch einlegen.

Fast 1200 Unterschriften wurden für den Bürgerentscheid zur Windkraft auf dem Hebert gesammelt. Etwas mehr als 800 hätten gereicht. Doch Bürgermeister, SPD, Freie Wähler und CDU stützten sich auf ein Gutachten des Heidelberger Verwaltungsrechtlers Jürgen Behrendt. Der Fachanwalt sah die Frist zur Einreichung der Unterschriften überschritten und hielt die Begründung für unzureichend. Deshalb wird es mit einem Bürgerentscheid zur Windkraft in Eberbach erst einmal nichts.

Doch am Gutachter, der in der Sitzung seine Einschätzung zur Unzulässigkeit erläuterte, setzt es von den Vertrauensleuten Kritik: "Unglaubwürdig ist das, wenn jemand nicht mal so vorbereitet ist, dass er einen zusammenhängenden Vortrag hält und ständig auf seinen Laptop schauen muss", sagt Claudia Kaiser. Zudem sei das Gutachten nicht rechtsbindend. "Unprofessionell", attestiert auch Lothar Jost seinem Juristenkollegen. Von einer "Demontage des Bürgerrechts" spricht Rainer Olbert. "Die haben sich alle weggeduckt unter diesem Gutachten", sagt Kaiser.

Den Vorschlag von Bürgermeister Peter Reichert, im Oktober über die Wiederaufnahme des im Februar abgebrochenen Interessebekundungsverfahrens abzustimmen und nach dessen Abschluss einen Bürgerentscheid anzustreben, könne sie als "Entgegenkommen" und "Wertschätzung des Bürgerwillens" werten, sagt die Vertrauensfrau: "Aber das wird nur dann wirken, wenn er es wirklich ernst meint und der Bürgerentscheid per Ratsbegehren ermöglicht wird."

Lothar Jost hält indes die Reihenfolge - erst Interessebekundungsverfahren, dann Bürgerentscheid - für falsch. Ziel der Stadt war es, mit dem Verfahren potenzielle Investoren für den Hebert zu finden, die dann auch gleich noch alle Gutachten bezahlen, die für den Bau von Windkraftanlagen dort nötig sind. "Wenn jemand Interesse hat, aber hört, es soll noch ein Bürgerentscheid kommen, dann sagt der doch: ,Ihr spinnt! Das Risiko ist mir zu groß.‘ Das muss umgekehrt sein: Der Bürgerentscheid vorgeschaltet."

Rainer Olbert sieht dabei auch den vom Gemeinderat beschlossenen Kriterienkatalog zur Auswahl von Investoren als Hürde, die noch beseitigt werden muss: "Die Kriterien sind so, dass Eberbacher, selbst wenn sich 100 zusammenschließen, den Zuschlag nicht bekommen. Da können sich lediglich Großinvestoren bewerben. Das muss auf Null gesetzt werden." Obendrein sei das angestrebte Vorauswahlverfahren durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz intransparent.

Wie es nach dem Oktober weitergeht, ist noch offen. "Wir haben sehr wohl das Recht, wieder ein neues Begehren zu stellen", sagt Claudia Kaiser. Um Kosten zu sparen, könne der Bürgerentscheid auch mit einer Wahl, etwa der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr, zusammengelegt werden.

Grundsätzlich seien ihre Erfahrungen mit der Unterschriftensammlung aber positiv gewesen. "Wir haben das Potenzial auch bei Weitem nicht ausgeschöpft", sagt Kaiser. Einige hätten bereits ihren Unmut über die Entscheidung des Gemeinderats geäußert. Mit 1200 Unterschriften im Rücken kann sich Kaiser einen neuerlichen Anlauf unter dem Motto "Jetzt erst recht" vorstellen. Denn je nachdem, wie sich die Klima-Diskussion in der Bundespolitik entwickle, könne das auch die letzte Chance sein, dass die Eberbacher selbst entscheiden können : "1200 Stimmen können Bürgermeister und Gemeinderat nicht außen vorlassen und die Leute sagen: Es muss doch endlich mal was getan werden fürs Klima, man kann doch nicht immer nur drüber reden."

Parallel will Lothar Jost Widerspruch einlegen gegen die Ratsentscheidung. Das kann jeder, der das Bürgerbegehren mit seiner Unterschrift unterzeichnet hat. "Ich für meinen Teil habe fest vor, dagegen vorzugehen. Ich mache mir die Arbeit", sagt der frühere Stadtjustiziar , "das hat den Effekt, dass ein gewisser Druck aufrechterhalten wird." Liegt ein Widerspruchsbescheid vor, kann gegen die Entscheidung vor einem Verwaltungsgericht geklagt werden. Das muss laut Jost nicht einmal lange dauern: "In zwei bis drei Monaten ist das durch", hofft er.