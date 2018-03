Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. 9.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Rolltore rappeln, Verkäuferinnen schieben scheppernde Einkaufsständer mit Klamotten, Büchern, Geschirr und Haushaltswaren vor die Läden. Eberbachs Haupteinkaufsmeile ist endgültig erwacht. Drinnen in den Verkaufsräumen, hinter noch verschlossenen Türen, geht es um diese Zeit schon betriebsam zu. Und ein paar der Geschäfte haben auch schon geöffnet. Anette Schölch, jugendliche Erscheinung, perfekt gestylt mit mintgrünem Jäckchen, Jeans, Halstuch pink, Sneaker pink, bereitet sich seit 9 Uhr auf den Tag vor. Schölch ist Gebietsleiterin der Firma Nara, die sich nara. schreibt, in Dielheim sitzt und in Eberbach Damenmode auf 400 Quadratmetern verkauft. Dass die Fünfzigjährige garantiert kein Morgenmuffel ist, verrät ihr strahlendes Lächeln, und dass sie schon um diese Uhrzeit um Jahre jünger wirkt als sie ist.

Irgendwo hinter den Kleiderständern brummt ein Staubsauger. Jemand macht zwischen Blazern, Blusen, Hosen den Laden startklar. "Wir machen hier alles selber", sagt Schölch, "Staubsaugen, abstauben, Spiegel putzen, Ware ordentlich aufhängen...". Die Chefin eingeschlossen, sind hier acht Frauen im Verkauf tätig, Schölch nennt sie Stylistinnen. Heute ist Änne Köhler mit Saugen dran. Sie ist ganz frisch dabei, es ist ihr erster Tag. Anette Schölch richtet die Kasse ein und checkt die E-Post. Auf dem Handy laufen mit einem Pling ständig neue Nachrichten ein.

Auch der beim Einkaufen schon unvermeidliche Klangteppich ist bereits ausgebreitet. Als Soundtrack des Hauses läuft eine Mischung aus aktuellen und altbekannten Hits. Bei Bedarf kann die Chefin auch am Stimmungsregler drehen und der Sound wird entweder rockiger oder ruhiger.

Um 9.30 Uhr werden die automatischen Glastüren entriegelt. Schlange stehen muss um diese Zeit natürlich noch niemand vor dem Geschäft. "Haupteinkaufszeit am Vormittag ist um 11.30 Uhr", sagt Schölch, da hätten diejenigen, "die mitten im Leben stehen", Mittagspause. Nara will mit seinem Mix aus Modemarken, der den Anspruch auf die "bestmögliche Auswahl" erhebt, zwar Frauen jeden Alters ansprechen - vom Teenager bis über 70. "Aber der Fokus liegt bei 35 bis 60 Jahren", so Schölch. Da sei die Neugier und das Interesse an Mode einfach am größten, "berufstätige Frauen ziehen sich gern immer wieder was Neues an", weiß die Geschäftsfrau. Und sie bedauert, dass inzwischen schon die ersten älteren Kundinnen wegbleiben, weil sie sich sagen, "das brauch’ ich jetzt alles nicht mehr".

Das Modehaus, das erst im Juni von der anderen Straßenseite in die größeren Räume umgezogen ist, lebt vor allem von Stammkundinnen, die aus Eberbach und der Region zum Einkaufen kommen. Anette Schölch selbst bezeichnet sich als Ur-Eberbacherin mit seit Generationen hier ansässiger Familie. Jedenfalls kennt sie die Menschen von hier - und wenn jemand den Laden betritt, auf den das nicht zutrifft, sieht sie das auch gleich, erzählt sie mit einem Lachen. Von denen, die regelmäßig kommen, "wissen wir, was sie im Kleiderschrank haben!" Ein Pling auf Schölchs Handy, "und die Kabine ist schon gerichtet, wenn die Kundin eintrifft!"

Für hereinschnuppernde Unbekannte finden sie und ihre Stylistinnen aber schon auch was Passendes, "ja doch", lacht Schölch, "das ist schon so!" Und erzählt von einer 72-Jährigen aus dem Raum Aschaffenburg, die vor Jahren einen Ausflug nach Eberbach gemacht hat und hier eigentlich nur essen gehen wollte. "Sie kommt heute noch drei-, viermal im Jahr vorbei, da hat sich eine nette Freundschaft entwickelt."

Was sich unterdessen draußen auf der Bahnhofstraße tut, hat die Nara-Chefin eher nicht im Blick. "Die Kundinnen kommen ja zu uns rein!" Und wenn mal den ganzen Vormittag lang überhaupt nichts los ist im Laden? "Dann sortier’ ich draußen die Ständer - ganz unauffällig!" sagt Schölch mit einem schelmischen Lachen. Aber wie ein Tag letztendlich laufen wird, "das", sagt sie, "lässt sich überhaupt nicht einschätzen. Und wir haben auch überhaupt keinen Einfluss drauf."