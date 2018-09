Waldbrunn. (hof) In Waldbrunn wird auch in diesem Herbst die Mostwoche gefeiert, um an die alte Tradition der Streuobstwiesen und die Mostherstellung zu erinnern und diese zu erhalten. Die Gäste dürfen sich ab morgen, Samstag, wieder auf etliche Veranstaltungen rund um Apfel, Birne, Landschaft und Geschichte der Dörfer am Katzenbuckel freuen.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am Samstag, 29. September, mit einer etwa zehn Kilometer langen Wanderung unter Führung des Geo-Naturpark-Rangers und Geologen Michael Kauer durch Waldbrunn und über den Katzenbuckel. Treffpunkt dazu ist um 14 Uhr am Eingang der Katzenbuckel-Therme.

Eine Wanderwegweisung wird am Sonntag, 30. September, um 14 Uhr im Hotel "Zur Turmschenke" mit einem Umtrunk und einer weiteren (kleinen) Wanderung über den Katzenbuckel ihrer Bestimmung übergeben.

Die örtliche Nabu-Gruppe bietet wieder einen Baumschnittkurs am Samstag, 6. Oktober, um 15 Uhr mit Obstbaumexperte Thomas Mayerhöfer an. Treffpunkt ist der Friedhof in Weisbach.

Eine Obstausstellung in der Aula der Winterhauch-Grundschule in Strümpfelbrunn mit rund 350 Apfel- und Birnensorten zeigen die Pomologen Herman Schreiweis und Werner Nussbaum. Sie werden am Mittwoch, 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, gegen geringe Gebühr auch Sortenbestimmungen vornehmen. Der Imker Herbert Klahn bereichert die Ausstellung mit Informationen zu Bienen sowie zur Honiggewinnung und sorgt für Waffeln, Getränke und Apfelmuffins.

Das "Es Cider Haus" aus Oberdielbach bietet Most, Brände, Saft, Senf und Aufstriche aus eigener Produktion zum Probieren und Kaufen an. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, so auch das Basteln des MGV Schollbrunn. Der Verein begeht während der Mostwoche sein Weinfest und baut mit Kindern am Sonntag, 7. Oktober, von 14 bis 17 Uhr Ohrklammer-Wohnungen. Treffpunkt ist der alte Schulhof in Schollbrunn.