Der 18-jährige Azubi Nils Ihrig (l.) bespricht mit seinem Ausbilder Steven Eberle (24) in der Waldbrunner Firma Mosca an einer konventionellen Fräsmaschine das Vorgehen, um den Grundkörper eines Rennautos herzustellen. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Waldbrunn. "Das Handwerk hat mich schon immer interessiert. Bereits als Kind habe ich mit Opa Willi immer viel gewerkelt, wir haben ein Vogelhäuschen und alle möglichen anderen Dinge gebaut", sagt der in Waldkatzenbach wohnende Nils Ihrig.

Er interessiert sich für elektronische und mechanische Vorgänge. Mit seiner Ausbildung zum Mechatroniker hat er nun beides vereint. Erst im September hat Ihrig seine Ausbildung bei der Firma Mosca in Waldbrunn begonnen, aber bereits jetzt sagt er: "Es macht mir riesig Spaß; vor allem das selbstständige Arbeiten". Dreieinhalb Jahre wird er nun im Wechsel im Betrieb und in der Gewerbeschule Mosbach ausgebildet.

Seit Montag, 19. Oktober, ist Mund-und Nasenschutz Pflicht im gesamten Betrieb: "Das ist zwar nicht so angenehm, muss aber eben sein." Unterricht in der Schule ist immer im wöchentlichen Wechsel, einen bzw. zwei Tage.

Hintergrund Der Azubi: Der 18-jährige Nils Ihrig aus Waldkatzenbach hat im Sommer sein Abitur am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium absolviert. Am 1. September hat er seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Mechatroniker bei der Firma Mosca in Waldbrunn begonnen; dazu besucht er die Gewerbeschule in Mosbach. Der Azubi: Der 18-jährige Nils Ihrig aus Waldkatzenbach hat im Sommer sein Abitur am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium absolviert. Am 1. September hat er seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Mechatroniker bei der Firma Mosca in Waldbrunn begonnen; dazu besucht er die Gewerbeschule in Mosbach.

[-] Weniger anzeigen

"Das erste Ausbildungsjahr findet komplett in der Lernfabrik statt", erklärt sein "unterstützender Ausbilder", Industriemechaniker Steven Eberle (ebenfalls aus Waldkatzenbach). Nachdem unter anderem der Umgang mit Fräs- und Drehmaschine oder Feilen und Sägen gelernt wird, folgen die Grundlagen der Elektronik. In den weiteren Ausbildungsjahren folgt der Einsatz in verschiedenen Abteilungen. Ihrig hat unter anderem schon einen Würfel und ein Rennauto aus Metall hergestellt, nach genauen Vorgaben aus seinem Übungsbuch.

Der 18-Jährige hat dieses Jahr sein Abitur am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) absolviert. Als im Frühjahr wegen Corona die Schulen plötzlich geschlossen wurden, war das HSG laut Ihrig "nicht auf Online-Unterricht vorbereitet". "Montags sollten wir Materialien abholen und dienstags war zu. Da kam dann nicht viel von den Lehrern, nur ein paar Mathematik-Übungsaufgaben", erinnert er sich. Es hat "fast keinen" Unterricht für die Abiturienten gegeben, nur ein paar "WhatsApp-Konferenzen".

"Ich habe Sport-Abi gemacht. Wir durften nicht in der Halle trainieren. Ein paar Mal waren wir in den Ferien bei Regen und Kälte im Freibad. Alles wurde immer nach hinten verschoben." Kurz vor dem Abi gab es dann doch noch Präsenzunterricht, "aber da ist nicht mehr viel passiert". Ihrig ist sich sicher, dass er ohne Corona in einigen Fächern besser abgeschnitten hätte. "Alles war auch so schwer zu fokussieren. Ein Ziel hat gefehlt, klare Ansagen über Orte und Zeiten."

Für die Ausbildung bei Mosca hatte er sich schon im September 2019 beworben und dort auch ein Praktikum absolviert. So hat Ihrig seit diesem September endlich wieder einen strukturierten Tagesablauf.

Die Ausbildungen laufen laut Ausbilder Eberle ganz normal, von der Kurzarbeit sind die Azubis nicht betroffen.

Hintergrund Der Ausbilder: Der 24-jährige Steven Eberle aus Waldkatzenbach ist im Jahr 2013 nach der zehnten Klasse vom Hohenstaufen-Gymnasium zur Theodor-Frey-Schule gewechselt, hat dort das Berufskolleg Technik absolviert. Von 2015 bis 2018 hat er bei der Waldbrunner Firma Mosca seine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht (Gewerbeschule Mosbach). In diesem Jahr [+] Lesen Sie mehr Der Ausbilder: Der 24-jährige Steven Eberle aus Waldkatzenbach ist im Jahr 2013 nach der zehnten Klasse vom Hohenstaufen-Gymnasium zur Theodor-Frey-Schule gewechselt, hat dort das Berufskolleg Technik absolviert. Von 2015 bis 2018 hat er bei der Waldbrunner Firma Mosca seine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht (Gewerbeschule Mosbach). In diesem Jahr hat er den Meisterkurs "Industriemeister Metall" bei der IHK Heilbronn gestartet; geplanter Abschluss 2023. Nebenher jobbt er bei einem Autohaus in Mosbach als Fahrer und Wäscher. Seine Hobbys: Autotuning und Auto-Veranstaltungen planen und durchführen; "Leider konnte das Eberbacher Tuning-Treffen wegen Corona in diesem Jahr nicht stattfinden". Die 1966 gegründete Mosca GmbH stellt Umreifungsmaschinen und Umreifungsbänder her. Es gibt 22 Niederlassungen, weltweit (Asien, Australien, Amerika und Europa) etwa 1000 Mitarbeiter, rund 550 davon in Deutschland und etwa 500 in Waldbrunn.

[-] Weniger anzeigen

Der 24-jährige Eberle selbst hat erst kürzlich den Meisterkurs "Industriemeister Metall" bei der IHK Heilbronn gestartet; voraussichtlich wird er im Jahr 2023 seinen Meister machen. Einen "Ausbilderschein" hat er allerdings bereits in der Tasche, absolviert bei der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte (ÜAB) in Buchen. Derzeit besucht er alle zwei Wochen je zweimal wöchentlich sowie samstags die Abendschule. "Eigentlich wollte ich im März anfangen, aber da waren es zu wenig Teilnehmer – der Kurs wurde verschoben."

Insgesamt 47 Auszubildende und Studierende gibt es derzeit bei der Firma Mosca in Waldbrunn. Laut Eberle werden gerade die Azubis für das kommende Jahr gesucht; "dreizehn Neue werden kommen". Ausgebildet werden aktuell neben den Mechatronikern noch Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker, Fachinformatiker, Fachkräfte in der Lagerlogistik, Industriekaufleute und Technische Produktdesigner. Dazu kommen noch die Studiengänge: Digital Business Management, Internationales technisches Vertriebsmanagement, Maschinenbau, Service Engineering und Elektrotechnik.

Wie Ihrig erklärt, ist für seine Ausbildung zum Mechatroniker ein "guter Hauptschulabschluss" Voraussetzung. In seiner Schulklasse haben einige Abitur, die meisten den Realschulabschluss. Auf dem Stundenplan stehen Fächer wie Mechanik, Metallverarbeitung und Elektronik. Dazu kommen Wirtschaft, Arbeitsrecht, Firmenkonstellation und berufliches Englisch. "Wir müssen leichte Prozesse auf Englisch erklären können", sagt Ihrig. Homeschooling sei dort bestens vorbereitet, falls es zu einer Schließung der Schule kommen sollte.

Eberle hat in den vergangenen Jahren beobachtet, dass immer weniger Abiturienten studieren und immer mehr eine Ausbildung machen.

Trotz der insgesamt zurzeit bestehenden vielen Hygienevorschriften sind sich Ihrig und Eberle einig: "Lieber mit Maske arbeiten, als gar nicht". Ihrigs Ziel, nach der Ausbildung von Mosca übernommen zu werden und noch den Meister zu machen, rückt immer näher. "Die Chancen für die Azubis übernommen zu werden, sind bei uns sehr gut", betont Eberle.