Waldbrunn. (hof) Die Tourist-Information Waldbrunn und Bürgermeister Haas freuen sich, dass die Waldbrunner Mostwoche 2021 trotz der Corona-Pandemie stattfinden kann. Dies gelingt, weil man bewusst auf große Events verzichtet hat und so bei den Veranstaltungen, die im Freien stattfinden, den Abstand von 1,5 Metern einhalten kann. Wie jedes Jahr können sich die Gäste auf besondere Gerichte rund um Apfel und Birne in der Waldbrunner Gastronomie freuen.

An vielen Obstbäumen wehen derzeit gelbe Bänder. Das ist das Signal "Dieser Baum darf geerntet werden!" – und zwar von jedermann. Mit der Aktion, die in diesem Jahr im gesamten Landkreis stattfindet, soll das Obst als Lebensmittel wertgeschätzt und zum Genuss freigeben werden. Die Baumbesitzer bitten lediglich darum, die Bäume nicht zu beschädigen und keinen Müll zu hinterlassen.

Wertschätzung für die landschaftsprägenden Streuobstwiesen auf dem Winterhauch ist die alljährliche Mostwochen-Baum-Aktion des Nabu, bei der vergünstigte Obstbäume gekauft werden können. Informationen zu den Baumsorten und Bestellungen können bis 23. Oktober unter 06274/14 16 und 928686 erfragt und vorgenommen werden. Die Ausgabe der Bäume erfolgt im November in Mülben.

Die diesjährige Mostwoche startet am heutigen Samstag im Ortsteil Weisbach mit einem Baumschnittkurs einschließlich Vortrag zur Herstellung und Konservierung von Obstsäften vom Experten Thomas Mayerhöfer. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Weisbacher Friedhof.

Der Geologe Dr. Bernd Strey führt am Sonntag, 26. September, eine informative Wanderung zur Holzners-Mühle an, in die im Anschluss eingekehrt werden kann. Treffpunkt ist um 14 Uhr am ehemaligen Gasthaus "Zum Adler" in Waldkatzenbach.

2021 jährt sich zum 200. Mal die badische Kirchenunion zwischen Lutheranern und Reformierten. Dies nahmen die evangelischen Kirchengemeinden Eberbach und Waldkatzenbach und Archivar Dr. Marius Golgath zum Anlass, im Rahmen der Mostwoche eine historische Wanderung "Auf den Spuren des letzten lutherischen Pfarrers für Eberbach und Waldkatzenbach" anzubieten.

Bis 1821 kam der lutherische Pfarrer aus Waldkatzenbach ins mehrheitlich reformierte Eberbach. Die Wanderung, die von Archivar Golgath geleitet wird, führt über die Wege, die Pfarrer Glock damals regelmäßig zu gehen hatte. Unterwegs werden dazu Geschichten erzählt. Start ist am Samstag, 2. Oktober, um 9 Uhr an der Michaelskirche in Eberbach. Gegen 11.30 Uhr wird die Wandergruppe bei der evangelischen Kirche in Waldkatzenbach ankommen, wo Golgath einen Vortrag über das Gotteshaus halten wird. Wer mag, kann danach in die Villa Katzenbuckel einkehren. Der Weg nach Eberbach zurück führt wie auf dem Hinweg über den Katzensteig. Der Vortrag in Waldkatzenbach kann auch ohne die Wanderung besucht werden. Es steht auch eine Busverbindung zur Verfügung (Abfahrt Eberbach Bahnhof mit dem Bus nach Waldkatzenbach um 10.32 Uhr, zurück um 13.32 Uhr).

Am Sonntag, 3. Oktober, schließlich darf nochmals mit Bernd Strey gewandert werden, der eine Tour "Rund um den Vulkan" zu Geologie, Ortsgeschichte, Landschaft und Kultur um den Katzenbuckel anbietet. Start ist um 14 Uhr am Sportplatz in Waldkatzenbach.