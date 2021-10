Der Begleiter dieser Arbeitslok hörte das Unglück rechtzeitig kommen und warnte die Gleisarbeiter noch so, dass sich alle in Sicherheit bringen konnten. Foto: Rainer Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Das Unglück vor nunmehr genau 50 Jahren geschah während der Gleisarbeiten zur Elektrifizierung der Neckartalbahn. 26. Oktober 1971, nachts 2:48 Uhr: Es gab ein Knirschen im spärlich beleuchteten Scheuerberg-Tunnel, in der Decke. 25 Gleisarbeiter waren im Berg. Der Begleiter einer Arbeitslok hörte das Unheil kommen und warnte die anderen. Alle konnten ins Freie flüchten. Ein paar Sekunden später stürzte die Verkleidung des Tunnels mit Bergmasse herunter, nahe der bahnhofseitigen Einfahrt. Das ansonsten so beschauliche Eberbach war gerade noch an einer Katastrophe vorbei geschrammt.

Anfangs fürchtete man Opfer. Doch bald hatte sich herausgestellt: Nicht nur die Arbeiter im Tunnel konnten vor dem Einsturz fliehen. Auch im Gebirge darüber, bei den Bewohnern des Scheuerbergs, war es nicht zu Schäden an Leib und Leben gekommen. Sechs Familien evakuierte man in der Nacht vorsorglich aus ihren direkt oberhalb des Tunnels liegenden Häusern. Die Gebäudeschäden hielten sich am Ende in Grenzen. In einem Anwesen verschoben sich Türen und Fenster, die ausgetauscht werden mussten. Ein Garten sackte ab.

Das Unglück sprach sich am Morgen wie ein Lauffeuer in der Stadt herum. Das Eberbacher Unglück und damit verbundene Zugausfälle wurden in den Hauptnachrichten des damals noch für Nordbaden zuständigen Süddeutschen Rundfunks (SDR) gemeldet. Radio und Fernsehen berichteten von der Unglücksstelle, die Regionalsendung "Neues auf 99,9" aus dem SDR-Studio Heidelberg-Mannheim reportierte live.

Viele Einheimische wollten sich vor Ort ein Bild vom Geschehen machen und standen an der damals noch schmalen Bahnbrücke in der Odenwaldstraße. Viel zu sehen gab es nicht: Die Einsturzstelle lag etwa 200 Meter vom Tunneleingang Richtung Berginneres. Die Hintergründe des Unglücks: Die Strecke zwischen Heidelberg-Karlstor und Heilbronn wurde von Dampf und Diesel auf Strom umgestellt. Für den Herbst 1972 war der Abschluss der Elektrifizierung geplant, die erste Fahrt einer E-Lok. Aber das Profil der Neckartal-Tunnel war für die zusätzliche elektrische Oberleitung zu niedrig. Da man nur schlecht den Querschnitt der Bahnröhren vergrößern konnte, entschloss man sich, hier den Gleisboden abzusenken, um die notwendige lichte Höhe zu erreichen.

Vor genau 50 Jahren krachten nach Gleisabsenkungsarbeiten im Zug der Neckartalbahnelektrifizierung im Scheuerberg-Bahntunnel mehrere Tonnen Gestein und Erde auf die Gleise. Foto: Rainer Hofmeyer

Etwa einen Meter musste an der Schadensstelle das Gleisbett tiefergelegt werden. Im Bereich des Tunnel-Einsturzes wurde dabei der Boden auch nach der Seite ausgehöhlt. Die Seitenkräfte im Berg drückten das Erdreich in die Mitte und rissen das Geröll von oben nach: Die Ursachenkette, die zum Einsturz führte.

Zwar sprachen Gerüchte in der Stadt anfangs davon, dass es im Berg Sprengungen gegeben hätte. Derlei gefährliche Aktionen waren jedoch bei der bloßen Absenkung des Gleisbodens nicht nötig gewesen. Etwa 300 bis 400 Kubikmeter Steine und Erde wurden auf die beiden Gleise geworfen.

Wären die Arbeiter der Offenburger Gleisbaufirma verschüttet worden, hätte man sie nur schwer frei graben können – auch wegen der Gefahr für die Retter durch weitere Abstürze. Schweres Bergungsgerät heranzuführen wäre auf die Schnelle nicht möglich gewesen. Man hätte auf einen Bergungszug der Bahn warten müssen. Die Feuerwehr sah sich für so einen Fall damit konfrontiert, dass sie ja noch nicht einmal mit Fahrzeugen und Gerät in den Tunnel einrücken könnte. Hohlräume gab es in dem riesigen Geröllhaufen nicht. So hätten etwaige Verschüttete wohl nicht überlebt.

Kurz nach der ersten Unglücksmeldung an den Polizeiposten in der Kellereistraße liefen gegen 3.10 Uhr die notwendigen Maßnahmen an. Die Eberbacher Polizei musste durch Beamte aus Neckargemünd verstärkt werden. Schließlich war weder das unmittelbare Ausmaß des Einsturzes bekannt, noch waren die Folgeschäden in den Häusern oberhalb des Tunnels zu überblicken. Das Gässel führt direkt über die Tunnelröhre. Im ersten Ansatz galt es, Vorsicht walten zu lassen: Gegen 3.50 Uhr wurden die Anwohner der Odenwaldstraße, der Scheuerbergstraße und im Gässel über Polizeilautsprecher informiert.

Das Gässel hat man sogar fürs Erste komplett gesperrt, die Scheuerbergstraße für Fahrzeuge über 1,5 Tonnen verboten. Einige Berg-Bewohner konnten wochenlang ihre Wohnungen nicht nutzen und wurden im nahe gelegenen Café Faller untergebracht.

Nachdem in Folge des Tunneleinbruchs am Scheuerberg das Gässel gesperrt worden war, gab es viel zu diskutieren – mit Ratsdiener Lenz (rechts). Foto: Rainer Hofmeyer

Die Bahnstrecke Eberbach-Neckar­elz war für zwei Monate lahmgelegt. Die Deutsche Bundesbahn hatte ihren Neckartal-Fahrplan umzustellen. Für Züge aus Heidelberg war während der Tunnelsperre Endstation im Eberbacher Bahnhof. Von da aus ging es mit täglich sechs zusätzlichen Bahnbussen weiter bis Neckargerach. Auf dem Bahnhofsvorplatz regelten Bahnpolizisten aus Heidelberg zeitweilig den Verkehr.

Die Schadensstelle wurde abgestützt. Sachverständige forschten nach dem Grund des Einsturzes und schlugen die erforderlichen Reparaturmaßnahmen vor. Da man die Ursache präzise auf die Aushöhlung an der bestimmten Stelle zurückführen konnte, liefen die Arbeiten im restlichen rund 570 Meter langen Scheuerbergtunnel bald wieder flott weiter. Die Neckartalbahn war im Tunnel nach zwei Monaten wieder frei. Die Einsturzstelle blieb nach den Stützmaßnahmen und der Erneuerung der Decke bis heute stabil.

Info: Die Neckartal-Bahnlinie wurde am 24. Mai 1879 eröffnet. Der Scheuerbergtunnel ist 569 Meter lang. Seine Baukosten betrugen 473.856 Mark. Die Bauzeit betrug 15 Monate. Der Durchstich durch den Scheuerberg ließ die zahlreichen Eberbacher Brunnen in der Innenstadt versiegen, weil die unterirdischen Wasserführungen abgeschnitten wurden.