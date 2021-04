Ein 11 400 Quadratmeter großes Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zum Penny-Markt in Strümpfelbrunn soll von der Mülbener Straße aus für einen neuen Edeka-Markt erschlossen werden. Foto: Jürgen Hofherr

Waldbrunn. (hof) Die Pläne zum Bau eines neuen Edeka-Markts in Strümpfelbrunn wurden in der jüngsten Waldbrunner Gemeinderatssitzung vorgestellt. Zur Sitzung in der Winterhauch-Halle in Strümpfelbrunn waren zahlreiche Anwohner gekommen, die in der Bürgerfragestunde kritische Fragen stellten.

Neben der Verkehrsbelastung durch Kunden und Waren-Anlieferung kritisierten die Anwohner auch die zusätzliche Versiegelung einer einer Fläche, die für eine Verschlechterung des Klimas und der Luft, nicht nur in der unmittelbaren Nachbarschaft, verantwortlich sein könne.

Mit zwei Discountern sehen die Kritiker Waldbrunn gut versorgt. Die Beantwortung der Fragen wurden von Bürgermeister Markus Haas auf die Ausführungen im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung während der Sitzung verwiesen.

Manfred Kratz von der Firma Edeka und Andreas Jestaedt vom beauftragten Planungsbüro stellten das Projekt vor, das von der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt realisiert werden soll..

Kratz ließ die Zuhörer wissen, dass Edeka in Strümpfelbrunn, zwischen der L 524 und der Abfahrt nach Mülben, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Discounter Penny, einen sogenannten Vollsortiment-Markt mit 1 250 Quadratmetern Fläche errichten wolle. Im Gegensatz zu Penny in Strümpfelbrunn und Netto in Oberdielbach gehörten bei Edeka 20 000 Produkte zum Sortiment, während die bisherigen Märkte lediglich zwischen 2 000 und 5 000 Waren vorhielten. Es gehe also um eine zukunftsfähige Nahversorgung für Waldbrunn, ging Kratz auf eine Frage der Zuhörer ein.

Nach ersten Gesprächen, die bereits vor einem Jahr geführt worden seien, und einer entsprechenden Markterkundung, sehe Edeka Südwest gute Chancen für einen entsprechenden Markt. Insgesamt habe man ermittelt, dass die Waldbrunner Bürger über ein Einkaufpotenzial in Höhe von 34 Millionen Euro verfügten, wovon jedoch lediglich ein Drittel auch tatsächlich auf dem Winterhauch umgesetzt werde. Der Rest fließe in Richtung Eberbach und Mosbach ab.

Ein Vollsortimenter wie der in Strümpfelbrunn geplante Edeka binde einen größeren Teil dieser Kaufkraft in Waldbrunn, schaffe dort 30 bis 40 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, reduziere die Verkehrs- und Umweltbelastung, da weniger Einkaufsfahrten nach Eberbach und Mosbach anfallen würden und bringe der Gemeinde zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen, warb Kratz für das Projekt.

Durch die Vermarktung regionaler Produkte sorge sein Unternehmen für zusätzliche Wertschöpfung im ländlichen Raum des Neckar-Odenwald-Kreises, schloss Kratz seine Präsentation.

Andreas Jestaedt stellte die Baupläne vor, für die ein Bebauungsplan erstellt und der Flächennutzungsplan geändert werden müssen. Auch ein Umwelt- und Lärmgutachten würden im Rahmen des Verfahrens erstellt, so der Planer.

Das Grundstück, das bisher landwirtschaftlich genutzt werde, sei insgesamt 11 400 Quadratmeter groß. Der Markt verfüge nach dem Bau über eine Gesamtfläche von 2 100 und eine Verkaufsfläche von 1 250 Quadratmeter.

Außerdem seien 107 Parkplätze vorgesehen, die von der Mülbener Straße her erschlossen werden sollen. Von dort aus fahre auch der Anlieferverkehr an, ließ Jestaedt Zuhörer und Gemeinderäte wissen. Die Bushaltestelle Siedlung sei davon nicht berührt.

Nachdem die Fragen beantwortet waren, stimmte der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zu, einen Bebauungsplan "Strümpfelbrunn-Ost" aufzustellen und parallel den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern.