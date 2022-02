Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Bonn ist dabei, Karlsruhe, Mannheim und Bamberg, Krefeld, Freiburg, Leipzig und Hannover. Und seit letzter Woche auch Eberbach. Auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats hat sich die Neckarstadt der im Moment schon von über 70 Städten getragenen Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" angeschlossen. Ziel sei es, im Sinne einer zukunftsfähigen Stadt Druck gegenüber dem Gesetzgeber aufzubauen, und den Kommunen einen neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen zu verschaffen, der ihnen die Anordnung von Tempo 30 überall da gestattet, wo sie es für sinnvoll erachten. Ordnungsamtsleiter Rainer Menges machte dabei klar, dass dies auch für alle Hauptverbindungsstraßen und die dem Bund, Land oder Kreis unterstellten klassifizierten Straßen am Ort gelte.

Ziel ist mehr Lebensqualität

Friedrichsdorfer Landstraße, Beckstraße, Schwanheimer Straße: Überall da, wo in Eberbach teils jahrelang um Tempo 30 gerungen wurde und wird, könnte die Stadt im Erfolgsfalle künftig eigenständig handeln. Bislang lässt sich der Hebel zur Durchsetzung verringerter Fahrgeschwindigkeit auf Landesstraßen wie diesen allenfalls beim Lärmschutz ansetzen.

Der kommunalen Initiative geht es nun darum, den Stadtraum und seine Verkehrswege insgesamt zu "multifunktionalen", nicht mehr vorrangig auf den Kraftverkehr ausgerichteten Orten zu machen. Sie will Tempo, Lärm und Auspuffgestank aus den Innenstädten rausnehmen und so ihre Lebensqualität erhöhen. Ausgehend davon, dass "die Leistungsfähigkeit für den Verkehr durch Tempo 30 nicht eingeschränkt, die Aufenthaltsqualität dagegen spürbar erhöht wird". Damit sei "Tempo 30 eine Maßnahme für die Städte und Gemeinden und die Menschen, die dort wohnen. Und keine Maßnahme, die sich gegen den Autoverkehr richtet", wie es in der von der Initiative "Agora Verkehrswende" verfassten und vom Deutschen Städtetag unterstützten Erklärung heißt.

Die Dringlichkeit einer Anpassung des Rechtsrahmens sehen die Kommunen auch im Blick auf den angestrebten Ausbau von Rad- und Fußverkehr gegeben. So wird aus dem neuen Nationalen Radverkehrsplan etwa die Feststellung zitiert, dass es bedeutsam ist, "in Mischverkehren Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Verkehrsteilnehmenden zu reduzieren". Dass wichtige Einzelaspekte im Zusammenhang mit einer Neuregelung, wie die Auswirkungen auf ÖPNV oder die Sicherheit für Radfahrende, Gegenstand einer vom Bund geförderten Untersuchung sind, wird von der Initiative ausdrücklich gutgeheißen.

Peter Stumpf (AGL) begrüßte die Initiative als neue Chance für mehr Tempo 30 in der Stadt, das nach dem Willen der Unterzeichner dann nicht mehr Ausnahme-, sondern vielmehr innerörtliche Regelgeschwindigkeit werden soll. "Die Städte sollen mehr Freiheit gewinnen", pflichtete auch Fraktionskollege Lothar Jost bei. "Das Grundkonzept ist gut", befand Prof. Dr. Dietmar Polzin (FW).